Шольц про умову Ердогана про вступ Швеції до НАТО: не пов'язано із заявкою Туреччини до ЄС

Вступ Туреччини до Європейського союзу не пов'язаний зі вступом Швеції до НАТО.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian .

"Швеція відповідає всім вимогам для членства в НАТО. Інше питання (вступ Туреччини до ЄС, - ред.) не пов'язане з цим, і тому я не думаю, що його слід розглядати як пов'язане з цим питання", - заявив Шольц.

Умова Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, мабуть, побачив нову перешкоду для Швеції, яку необхідно подолати, щоб приєднатися до військового альянсу.

"Туреччина чекає на дверях ЄС вже понад 50 років, і майже всі країни-члени НАТО зараз є членами ЄС", - заявив він.

Ердоган не став уточнювати, чи справді тривала спроба Анкари вступити до ЄС є новою умовою для вступу Швеції до НАТО, чи це просто питання, яке Туреччина хоче знову запустити.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до Альянсу минулого року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Її ратифікували всі країни-члени НАТО, крім Туреччини та Угорщини.

У червні 2022 року міністри закордонних справ Туреччини, Швеції та Фінляндії підписали тристоронній меморандум, у якому було окреслено аспекти підтримки трьох країн одна одній у питаннях загроз безпеці.

Нещодавно Ердоган заявив, що Туреччина схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО після того, як Євросоюз відкриє шлях для приєднання Анкари до блоку.

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