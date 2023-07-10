Шольц об условии Эрдогана о вступлении Швеции в НАТО: не связано с заявкой Турции в ЕС

Вступление Турции в Европейский союз не связано со вступлением Швеции в НАТО.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian .

"Швеция отвечает всем требованиям для членства в НАТО. Другой вопрос (вступление Турции в ЕС, - ред.) не связан с этим, и поэтому я не думаю, что его следует рассматривать как связанный с этим вопрос", - заявил Шольц.

Условие Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по-видимому, увидел новое препятствие для Швеции, которое необходимо преодолеть, чтобы присоединиться к военному альянсу.

"Турция ждет у дверей ЕС уже более 50 лет, и почти все страны-члены НАТО сейчас являются членами ЕС", - заявил он.

Эрдоган не стал уточнять, действительно ли затянувшаяся попытка Анкары вступить в ЕС является новым условием для вступления Швеции в НАТО, или же это просто вопрос, который Турция хочет вновь запустить.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в Альянс в прошлом году после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ее ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии.

В июне 2022 года министры иностранных дел Турции, Швеции и Финляндия подписали трехсторонний меморандум, в котором были очерчены аспекты поддержки трех стран друг другу в вопросах угроз безопасности.

Недавно Эрдоган заявил, что Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО после того, как Евросоюз откроет путь для присоединения Анкары к блоку.

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