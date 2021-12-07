Шольц об угрозе вторжения РФ в Украину: никто не должен перекраивать границы

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в современном мире никто не должен перекраивать границы суверенных государств. Это касается и угрозы возможного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на focus.de .

"Безопасность в Европе предполагает соблюдение принципов. В том числе принципа нерушимости границ. Никто не должен пролистывать учебники истории, чтобы перекраивать границы. Это было бы неприемлемой ситуацией, если бы возникла угроза для Украины. Вот почему мы очень четко понимаем это", - отметил Шольц на пресс-конференции с другими лидерами "светофорной" коалиции.

При этом он не уточнил, возможна ли остановка проекта "Северный поток-2" в случае российской агрессии против Украины.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией в Украине. Это очень серьезная ситуация. Мы однозначно настаиваем на нерушимости границ", - добавил он.