Шольц и Трюдо договорились о замене российского сырья и помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Джастин Трюдо договорились о более тесном сотрудничестве в энергетическом секторе и пообещали Украине дальнейшую помощь в ее противостоянии военному вторжению России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Одной из главных целей трехдневной поездки в Канаду, которую Шольц совершает в сопровождении вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека и большой делегации представителей деловых кругов, является значительное укрепление экономических отношений с Канадой, достижение договоренности о поставках в Германию энергоносителей и сырья.

При этом основное внимание уделяется тесной кооперации в области производства и транспортировки зеленого водорода. Кроме того, обсуждается вопрос поставок из Канады в Германию сжиженного природного газа (СПГ), а также таких минералов и металлов, как никель, кобальт, литий и графит.

Что касается СПГ, то премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что вопрос о его экспорте в ЕС через Атлантику будет изучен. По его словам, одной из проблем, связанных с поставками СПГ, является недостаточный уровень инвестиций в инфраструктуру.

"Однако мы рассматриваем все варианты, чтобы помочь немцам и европейцам в краткосрочной перспективе, поскольку предстоящей зимой они столкнутся с реальной проблемой", - заявил Трюдо.

Говоря на брифинге в Монреале о помощи Украине, Шольц подчеркнул, что послевоенное восстановление страны является "важной задачей, в которой мировое сообщество должно своевременно определить правильный курс".

Он подчеркнул, что восстановлением страны нужно заниматься уже сейчас, во время войны. Кроме того, по его словам, важной задачей остается обеспечение поставок оружия на восток Украины.

Канцлер Германии также поблагодарил Канаду за решение сделать исключение из санкций и вернуть в Европу после обслуживания турбину для "Северного потока".

Напомним, по данным издания Die Welt, до начала полномасштабного вторжения в Украину канцлер Германии Олаф Шольц пообещал президенту России Владимиру Путину, что Украина в ближайшие десятилетия не станет членом НАТО.

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