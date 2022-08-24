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Шольц и Трюдо договорились создать альянс по поставкам зеленого водорода

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Канада, Среда 24 августа 2022 05:08
Шольц и Трюдо договорились создать альянс по поставкам зеленого водорода Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц подписали декларацию о создании к 2025 году альянса по поставкам зеленого водорода, произведенного канадскими ветряными электростанциями, в Германию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В декларации две страны обязуются создать "трансатлантическую цепочку поставок водорода" до 2030 года, а первые поставки намечены на 2025 год.

Кроме того, согласно документу, Канада "стремится стать крупным производителем и экспортером водорода, а также связанных с ним чистых технологий" и хочет привлечь прямые иностранные инвестиции для создания необходимой для этого инфраструктуры.

Германия, в свою очередь, намеревается импортировать "значительные объемы возобновляемого водорода для декарбонизации своих секторов, которые трудно декарбонизировать", в соответствии со своей целью достижения климатической нейтральности к 2045 году.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Джастин Трюдо договорились о более тесном сотрудничестве в энергетическом секторе и пообещали Украине дальнейшую помощь в ее противостоянии военному вторжению России.

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