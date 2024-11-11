Шольц та Трамп обговорили відновлення миру в Європі

Гебештрайт уточнив, що розмова відбулася у неділю увечері, 10 листопада. За його словами, під час телефонної розмови Шольц ще раз особисто привітав Трампа з перемогою на виборах. Також обидва лідери обговорили німецько-американські відносини та поточні геополітичні виклики. У тому числі,мир в Європі.

"Канцлер підкреслив готовність федерального уряду продовжувати успішну співпрацю між урядами обох країн, що діє десятиліттями. Вони також домовилися працювати разом над відновленням миру в Європі", - додав представник.