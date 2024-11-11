Шольц и Трамп обсудили восстановление мира в Европе

Гебештрайт уточнил, что разговор состоялся в воскресенье вечером, 10 ноября. По его словам, в ходе телефонной беседы Шольц еще раз лично поздравил Трампа с победой на выборах. Также оба лидера обсудили немецко-американские отношения и текущие геополитические вызовы. В том числе, мир в Европе.

"Канцлер подчеркнул готовность федерального правительства продолжать действующее десятилетиями успешное сотрудничество между правительствами обеих стран. Они также договорились работать вместе над восстановлением мира в Европе", - добавил представитель.