Шольц и Трамп обсудили восстановление мира в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Стороны договорились работать над восстановление мира в Европе.
Об этом заявил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрінформ.
Гебештрайт уточнил, что разговор состоялся в воскресенье вечером, 10 ноября. По его словам, в ходе телефонной беседы Шольц еще раз лично поздравил Трампа с победой на выборах. Также оба лидера обсудили немецко-американские отношения и текущие геополитические вызовы. В том числе, мир в Европе.
"Канцлер подчеркнул готовность федерального правительства продолжать действующее десятилетиями успешное сотрудничество между правительствами обеих стран. Они также договорились работать вместе над восстановлением мира в Европе", - добавил представитель.
Напомним, в воскресенье вечером стало известно, что в четверг 7 ноября Дональд Трамп поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время разговора новоизбранный президент США посоветовал Путину не обострять войну в Украину и напомнил ему о значительном присутствии Вашингтона в Европе.
По данным The Washington Post, оба главы государств обсудили цель мира на европейском континенте. Трамп в свою очередь выразил заинтересованность в последующих разговорах о скорейшем разрешении войны в Украине.
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