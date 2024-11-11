Шольц та Трамп обговорили відновлення миру в Європі
Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Сторони домовилися працювати над відновлення миру в Європі.
Про це заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Гебештрайт уточнив, що розмова відбулася у неділю увечері, 10 листопада. За його словами, під час телефонної розмови Шольц ще раз особисто привітав Трампа з перемогою на виборах. Також обидва лідери обговорили німецько-американські відносини та поточні геополітичні виклики. У тому числі,мир в Європі.
"Канцлер підкреслив готовність федерального уряду продовжувати успішну співпрацю між урядами обох країн, що діє десятиліттями. Вони також домовилися працювати разом над відновленням миру в Європі", - додав представник.
Нагадаємо, у неділю ввечері стало відомо, що в четвер 7 листопада Дональд Трамп поговорив по телефону із російським диктатором Володимиром Путіним.
Під час розмови новообраний президент США порадив Путіну не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну присутність Вашингтона в Європі.
За даними The Washington Post, обидва глави держав обговорили мету миру на європейському континенті. Трамп зі свого боку висловив зацікавленість у подальших розмовах про якнайшвидше вирішення війни в Україні.
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