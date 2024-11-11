Шольц и Трамп обсудили восстановление мира в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Стороны договорились работать над восстановление мира в Европе.

Об этом заявил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрінформ.

Гебештрайт уточнил, что разговор состоялся в воскресенье вечером, 10 ноября. По его словам, в ходе телефонной беседы Шольц еще раз лично поздравил Трампа с победой на выборах. Также оба лидера обсудили немецко-американские отношения и текущие геополитические вызовы. В том числе, мир в Европе. "Канцлер подчеркнул готовность федерального правительства продолжать действующее десятилетиями успешное сотрудничество между правительствами обеих стран. Они также договорились работать вместе над восстановлением мира в Европе", - добавил представитель.