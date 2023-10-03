UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шольц: світ має збільшувати тиск на Путіна, щоб той забув про свої імперські амбіції

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що світ має чинити більший тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб той припинив війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення під час "діалогу з громадянами" в Гамбурзі 2 жовтня.

"Я зроблю все для того, щоби ми значно посилили тиск, і російський президент зрештою зрозумів, що він не може просто сказати: «я буду продовжувати поки не досягну своєї цілі, незважаючи на те, скільки це коштуватиме життів, у тому числі, власних солдатів", - сказав Шольц. 

За його словами, необхідно зробити все можливе, щоби війна завершилася, а Україна змогла захистити при цьому свою цілісність і незалежність. 

Він також позитивно оцінив переговори на рівні політичних радників - спочатку в Копенгагені, потім у Джиді, у яких взяли участь також представники Китаю, ПАР і Бразилії. 

"Це поки ще не обіцянка рішення. У цій ситуації важко сказати, що ми маємо надію, але це, я вважаю, шлях", - сказав глава уряду.

На думку Шольца, Путін із радістю взяв би мапу Європи, перо, намалював би лінію і сказав: "це - ваше, це - наше", - і був би задоволений тоді, адже так він собі уявляє світ. 

"Але я підкреслюю: так не може бути правильним, коли великий сильний сусід каже, що йому потрібна частина твоєї території. Суть конфлікту в тому, що йдеться насправді про завоювання країни, ні про що інше", - сказав Шольц, додавши, що партнери намагалися цього уникнути.

Він зазначив, що в Україні наразі неймовірно багато руйнувань, скрізь міни, неймовірно багато людей загинуло, економіка зруйнована. 

"Але його (Путіна) все це не цікавить, адже десь у підручниках історії згодом має бути написано: він зробив свою державу великою", - сказав Шольц.

Військова допомога від Німеччини

Німеччина є одним із лідерів серед країн-союзників України в плані постачання озброєнь. Так, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччина передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T.

Пізніше стало відомо, що до нового пакету допомоги увійдуть дві сотні броньованих машин MRAP, а також боєприпаси для мінометів і артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олаф ШольцВійна Росії проти УкраїниВолодимир Путін