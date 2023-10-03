Шольц: мир должен увеличивать давление на Путина, чтобы тот забыл о своих имперских амбициях

"Я сделаю все для того, чтобы мы значительно усилили давление, и российский президент в конце концов понял, что он не может просто сказать: «я буду продолжать пока не достигну своей цели, несмотря на то, сколько это обойдется жизням, в том числе, собственным. солдат", - сказал Шольц.

По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы война завершилась, а Украина смогла защитить свою целостность и независимость.

Он также положительно оценил переговоры на уровне политических советников – сначала в Копенгагене, затем в Джидде, в которых приняли участие также представители Китая, ЮАР и Бразилии.

"Это пока еще не обещание решения. В этой ситуации трудно сказать, что мы надеемся, но это, я считаю, путь", - сказал глава правительства.

По мнению Шольца, Путин с радостью взял бы карту Европы, перо, нарисовал бы линию и сказал: "это – ваше, это – наше", – и был бы доволен тогда, ведь так он себе представляет мир.

"Но я подчеркиваю: так не может быть правильным, когда великий сильный сосед говорит, что ему нужна часть твоей территории. Суть конфликта в том, что речь идет о завоевании страны, ни о чем другом", - сказал Шольц, добавив, что партнеры пытались этого избежать.

Он отметил, что в Украине пока невероятно много разрушений, везде мины, невероятно многие погибли, экономика разрушена.

"Но его (Путина) все это не интересует, ведь где-то в учебниках истории впоследствии должно быть написано: он сделал свое государство большим", - сказал Шольц.

Военная помощь от Германии

Германия является одним из лидеров среди стран-союзников в плане поставки вооружений. Так, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете помощи от 17 августа Германия передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T.

Позже стало известно, что в новый пакет помощи войдут две сотни бронированных машин MRAP, а также боеприпасы для минометов и артиллерии.

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