Шольц: світ має збільшувати тиск на Путіна, щоб той забув про свої імперські амбіції
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що світ має чинити більший тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб той припинив війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення під час "діалогу з громадянами" в Гамбурзі 2 жовтня.
"Я зроблю все для того, щоби ми значно посилили тиск, і російський президент зрештою зрозумів, що він не може просто сказати: «я буду продовжувати поки не досягну своєї цілі, незважаючи на те, скільки це коштуватиме життів, у тому числі, власних солдатів", - сказав Шольц.
За його словами, необхідно зробити все можливе, щоби війна завершилася, а Україна змогла захистити при цьому свою цілісність і незалежність.
Він також позитивно оцінив переговори на рівні політичних радників - спочатку в Копенгагені, потім у Джиді, у яких взяли участь також представники Китаю, ПАР і Бразилії.
"Це поки ще не обіцянка рішення. У цій ситуації важко сказати, що ми маємо надію, але це, я вважаю, шлях", - сказав глава уряду.
На думку Шольца, Путін із радістю взяв би мапу Європи, перо, намалював би лінію і сказав: "це - ваше, це - наше", - і був би задоволений тоді, адже так він собі уявляє світ.
"Але я підкреслюю: так не може бути правильним, коли великий сильний сусід каже, що йому потрібна частина твоєї території. Суть конфлікту в тому, що йдеться насправді про завоювання країни, ні про що інше", - сказав Шольц, додавши, що партнери намагалися цього уникнути.
Він зазначив, що в Україні наразі неймовірно багато руйнувань, скрізь міни, неймовірно багато людей загинуло, економіка зруйнована.
"Але його (Путіна) все це не цікавить, адже десь у підручниках історії згодом має бути написано: він зробив свою державу великою", - сказав Шольц.
Військова допомога від Німеччини
Німеччина є одним із лідерів серед країн-союзників України в плані постачання озброєнь. Так, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.
У пакеті допомоги від 17 серпня Німеччина передала Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T.
Пізніше стало відомо, що до нового пакету допомоги увійдуть дві сотні броньованих машин MRAP, а також боєприпаси для мінометів і артилерії.
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