Шольц розповів, що його турбує в заявах мільярдера Маска

У Німеччині в лютому відбудуться дострокові парламентські вибори. На тлі цього канцлер ФРН Олаф Шольц стурбований, що мільярдер Ілон Маск підтримує ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Stern .

Шольц заявив, що його не бентежать нападки Маска на нього та інших німецьких політиків. Він зазначив, що соціал-демократи ще з позаминулого століття звикли, що є багаті медіа-підприємці, які не цінують соціал-демократичну політику, і в тому числі не тримають свою думку при собі.

Куди більше занепокоєння у канцлера ФРН викликає підтримка американського мільярдера ультраправої партії "АдН".

"Мене набагато більше, ніж подібні образи, турбує те, що Маск агітує за таку вкрай праву партію, як "АдН", яка проповідує зближення з путінською Росією і хоче послабити трансатлантичні відносини", - сказав Шольц.

Він також відповів і на низку інших заяв Маска. Зокрема, у своїй соцмережі Х мільярдер назвав канцлера Німеччини "дурнем", а президента країни Франка-Вальтера Штайнмаєра - "недемократичним тираном".

"Федеральний президент не є антидемократичним тираном, а Німеччина є сильною і стабільною демократією. Маск може говорити, що хоче. У Німеччині важлива воля громадян, а не нестабільні заяви мільярдера зі США", - наголосив німецький політик.

Крім того, він додав, що не запрошуватиме Маска на зустріч у свою канцелярію.

"Я не думаю про те, щоб завойовувати прихильність пана Маска. Я з радістю залишу це іншим. У соціальних мережах є багато людей, які хочуть привернути увагу кричущими гаслами. Правило таке: не годуй троля", - резюмував Шольц.