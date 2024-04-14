Шольц розпочав триденний візит до Китаю: що відомо

Візит, як пише видання, покликаний "зміцнити зв'язки з головним торговим партнером Німеччини та усунути розбіжності з питань, включаючи торговельну практику Китаю та його підтримку Росії".

"Шольц, який подорожує з кількома німецькими керівниками, розпочав свою подорож із південно-західного мегаполісу Чунціна. Він також відвідає Шанхай і Пекін, де зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Лі Цяном", - йдеться у статті.

Відомо, що після прибуття Шольц засудив іранські удари по Ізраїлю "найрішучішим чином". За даними урядових джерел, під час польоту Шольц був у курсі подій на Близькому Сході. Німецькі офіційні особи заявили, що Пекін може зіграти позитивну роль в охолодженні напруженості, що швидко зростає на Близькому Сході.

Зокрема, 14 квітня Шольц відвідає завод з виробництва водневих паливних елементів німецького постачальника автомобілів Bosch (ROBG.UL) у Чунцині, "привертаючи увагу до зони напруженості, що зростає".

Відносини Німеччини та Китаю

Минулого року Китай зіграв посередницьку роль між Іраном і Саудівською Аравією, і агентство Reuters повідомило, що Китай попросив Іран допомогти стримати напади на кораблі в Червоному морі з боку хуситів, що підтримуються Іраном, інакше вони ризикують завдати шкоди діловим відносинам з Пекіном.

Проте загальна позиція Берліна щодо Китаю стала критичнішою після війни в Україні. Минулого року Німеччина також опублікувала свою першу стратегію щодо Китаю, описуючи "несправедливу практику" і ризики для ланцюжків поставок у потенційному конфлікті через Тайвань і закликаючи до "зниження ризиків".