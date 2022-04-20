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Шольц рассказал о плане G7 направить на поддержку Украины 50 млрд евро

Фото: Олаф Шольц, новый канцлер Германии (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Германии Олаф Шольц по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран заявил, что считает возможным предоставление Украине финансовой помощи в размере 50 млрд евро в рамках G7. Значительная часть средств уже направлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца по ситуации в Украине.

По его словам, сейчас перед руководством стран стоит задача о предоставлении всей суммы.

"В рамках нашего председательства в "Группе семи" мы готовы и активно помогаем правительству Украины в соответствии с его просьбой о предоставлении финансовой помощи в надлежащем объеме", - отметил канцлер.

Война России против Украины идет 56-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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