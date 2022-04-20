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Шольц розповів про план G7 направити на підтримку України 50 млрд євро

Фото: Олаф Шольц, новий канцлер Німеччини (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками відеоконференції за участю лідерів західних країн заявив, що вважає можливим надання Україні фінансової допомоги в розмірі 50 млрд євро в рамках G7. Значна частина коштів вже направлена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца щодо ситуації в Україні.

За його словами, зараз перед керівництвом країн стоїть завдання про надання всієї суми.

"У рамках нашого головування в "Групі семи" ми готові і активно допомагаємо уряду України відповідно до його прохання про надання фінансової допомоги в належному обсязі", - зазначив канцлер.

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