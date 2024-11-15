Шольц провів переговори з Путіним: перші подробиці

За даними Sueddeutsche Zeitung, розмова відбулася сьогодні, 15 листопада, вдень після тривалої підготовки. Подробиці переговорів поки що не розголошуються.

Тим часом Tagesschau уточнює, що дзвінок тривав близько години.

Деталі розмови

У пресслужбі Кабміну Німеччини підтвердили переговори Шольца із Путіним.

Зокрема, глава німецького уряду засудив агресивну війну Росії проти України і закликав главу Кремля покласти їй кінець і вивести війська.

"Канцлер закликав Росію до переговорів з Україною з метою справедливого і міцного миру і наголосив на непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки необхідно", - уточнили в Кабміні.

При цьому там додали, що Шольц заздалегідь поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, а також зробить це після переговорів з Путіним.