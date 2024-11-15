Шольц провел переговоры с Путиным: первые подробности

Разговор Шольца и Путина

Стоит заметить, что о планах Шольца провести переговоры с Путином сегодня сообщало издание Bloomberg. Последний раз они разговаривали в декабре 2022 года.

Контакты европейских лидеров с российским диктатором прекратились после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину.

При этом в последнее время Шольц неоднократно заявлял о своей готовности возобновить контакты с Путиным, чтобы найти решения для завершения войны России против Украины. Кремль также продемонстрировал свою готовность к такому телефонному разговору.

К слову, такой контакт между Шольцом и Путиным произошел после того, как в СМИ распространяли слухи о переговорах избранного президента США Дональда Трампа с главой Кремля.

Трамп и Путин обсуждали войну в Украине. Американский политик, в частности, попросил диктатора не эскалировать войну.

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