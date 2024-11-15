Шольц провел переговоры с Путиным: первые подробности

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Это первые такие переговоры за два года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung, Tagesschau и пресс-службу Кабмина ФРГ.
По данным Sueddeutsche Zeitung, разговор состоялся сегодня, 15 ноября, днем после длительной подготовки. Подробности переговоров пока не разглашаются.
Тем временем Tagesschau уточняет, что звонок длился около часа.
В пресс-службе Кабмина Германии подтвердили переговоры Шольца с Путиным.
В частности, глава немецкого правительства осудил агрессивную войну России против Украины и призвал главу Кремля положить ей конец и вывести войска.
"Канцлер призвал Россию к переговорам с Украиной с целью справедливого и прочного мира и подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько необходимо", - уточнили в Кабмине.
При этом там добавили, что Шольц заранее поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также сделает это после переговоров с Путиным.
Стоит заметить, что о планах Шольца провести переговоры с Путином сегодня сообщало издание Bloomberg. Последний раз они разговаривали в декабре 2022 года.
Контакты европейских лидеров с российским диктатором прекратились после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину.
При этом в последнее время Шольц неоднократно заявлял о своей готовности возобновить контакты с Путиным, чтобы найти решения для завершения войны России против Украины. Кремль также продемонстрировал свою готовность к такому телефонному разговору.
К слову, такой контакт между Шольцом и Путиным произошел после того, как в СМИ распространяли слухи о переговорах избранного президента США Дональда Трампа с главой Кремля.
Трамп и Путин обсуждали войну в Украине. Американский политик, в частности, попросил диктатора не эскалировать войну.
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