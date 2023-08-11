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Шольц прокоментував чутки щодо передачі Taurus з Німеччини для України

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П'ятниця 11 серпня 2023 22:11
Шольц прокоментував чутки щодо передачі Taurus з Німеччини для України Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що у питанні передачі Україні ракет Taurus наразі немає нових рішень.

Як повідомляє РБК-Україна про це він заявив під час дебатів на німецькому телеканалі N-TV.

"Немає ніякого нового стану справ, щоб повідомити про це питання. Ми, як і раніше, зосереджені на постачанні зброї для протиповітряної оборони, важкої артилерії, а також танків", - сказав Шольц.

За його словами, Німеччина і надалі продовжить співпрац з партнерами у питання щодо військової допомоги Україні.

Ракети Taurus для України

Варто зазначити, що, за даними ЗМІ, Україна попросила у Німеччини далекобійні крилаті ракети Taurus, які мають радіус дії до 500 кілометрів. Проте Німеччини відхилили запит.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що Берлін нібито скоро може оголосили про передачу Taurus. Проте зараз продовжуються переговори з США.

Також, за інформацією видання Spiegel, Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари ЗСУ по території Росії, але це не стосується території окупованого Криму.

Тим часом у Бундестазі продовжують критикувати Шольца через відмову надати Україні далекобійні ракети.

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Олаф Шольц
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