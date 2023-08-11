Шольц прокомментировал слухи о передаче Украине ракет Taurus

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в вопросе передачи Украине ракет Taurus нет новых решений.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время дебатов на немецком телеканале N-TV.

"Нет никакого нового положения дел, чтобы сообщить об этом вопросе. Мы по-прежнему сосредоточены на поставках оружия для противовоздушной обороны, тяжелой артиллерии, а также танков", - сказал Шольц.

По его словам, Германия и дальше продолжит сотрудничество с партнерами в вопросе военной помощи Украине.

Ракеты Taurus для Украины.

Стоит отметить, что, по данным СМИ, Украина попросила у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, имеющие радиус действия до 500 километров. Однако Германии отклонили запрос.

Немецкие СМИ сообщали, что Берлин якобы скоро может объявить о передаче Taurus. Однако сейчас продолжаются переговоры с США.

Также, по информации издания Spiegel, Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары ВСУ по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.

Тем временем в Бундестаге продолжают критиковать Шольца из-за отказа предоставить Украине дальнобойные ракеты.

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