Шольц призвал включить еще три страны-члена ЕС в Шенгенскую зону

Хорватия, Румыния и Болгария уже полностью соответствуют требованиям, чтобы стать полноправными членами Шенгенской зоны Европейского союза.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Хорватия, Румыния и Болгария выполняют все технические требования для полноправного членства в Шенгенской зоне. Я буду работать над тем, чтобы они стали полноправными членами и призываю коллег также делать все возможное", - подчеркнул Шольц.

Канцлер Германии также отметил, что Шенген — это одно из величайших достижений Евросоюза, потому его важно защищать, развивать и закрывать оставшиеся пробелы.

Напомним, что Шенгенская зона – это пространство 26 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.