Шольц призвал создать общеевропейскую систему ПРО

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к созданию общеевропейской системы противоракетной обороны. Она покроет Германию и соседние страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter .

"Германия с самого начала будет проектировать эту будущую противовоздушную оборону таким образом, чтобы при желании могли быть задействованы наши европейские соседи", - сказал Шольц в своей речи в Карловом университете в Праге.

По его словам, система будет обеспечивать защитой Польшу, страны Балтии, Нидерланды, Чехию, Словакию и Скандинавские страны.