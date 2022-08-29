Шольц призвал создать общеевропейскую систему ПРО

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к созданию общеевропейской системы противоракетной обороны. Она покроет Германию и соседние страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.
"Германия с самого начала будет проектировать эту будущую противовоздушную оборону таким образом, чтобы при желании могли быть задействованы наши европейские соседи", - сказал Шольц в своей речи в Карловом университете в Праге.
По его словам, система будет обеспечивать защитой Польшу, страны Балтии, Нидерланды, Чехию, Словакию и Скандинавские страны.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия отправит оружие Киеву в ближайшие недели, а Берлин будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
Призвав союзников координировать "долгосрочное и надежное разделение труда" по поддержке Украины, Шольц сказал, что "Германия возьмет на себя особую ответственность с точки зрения наращивания потенциала артиллерии и противовоздушной обороны Украины".
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