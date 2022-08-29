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Шольц закликав створити загальноєвропейську систему ПРО

Фото: Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до створення загальноєвропейської системи протиракетної оборони. Вона покриє Німеччину і сусідні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

"Німеччина з самого початку буде проектувати цю майбутню протиповітряну оборону таким чином, щоб при бажанні могли бути задіяні наші європейські сусіди", - сказав Шольц у своїй промові в Карловому університеті в Празі.

За його словами, система забезпечуватиме захистом Польщу, країни Балтії, Нідерланди, Чехію, Словаччину та скандинавські країни.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина відправить зброю Києву в найближчі тижні, а Берлін буде підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Закликавши союзників координувати "довгостроковий і надійний поділ праці" з підтримки України, Шольц сказав, що "Німеччина візьме на себе особливу відповідальність з точки зору нарощування потенціалу артилерії і протиповітряної оборони України".

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