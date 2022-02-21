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Шольц призвал Путина к деэскалации вокруг Украины. Затем позвонил Зеленскому и Макрону

Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 21 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу канцлера Германии.

" На переговорах вновь обсуждалась ситуация в Украине и вокруг нее, а также размещение российских войск на российско-украинской и белорусско-украинской границе. Президент Путин также представил информацию о сегодняшнем заседании Совета безопасности России", - говорится в сообщении.

Канцлер в свою очередь осудил решение России признать независимость "ЛДНР", заявив, что такой шаг будет резко противоречить минским соглашениям и станет односторонним нарушением этих соглашений со стороны РФ.

Шольц также призвал Путина к немедленной деэскалации и отводу силы от границы с Украиной. Он подчеркнул, что сейчас особенно важно соблюдать режим прекращения огня на Донбассе и установить признаки разрядки. Россия несет здесь особую ответственность.

В пресс-службе добавили, что сейчас Шольц проводит консультации с партнерами, в частности, с президентами Франции Эммануэлем Макроном и Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, сегодня после заседания Совета безопасности России Путин заявил, что примет решение о признании так называемых "ЛДНР".

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Владимир ПутинОлаф ШольцВторжение России в Украину