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Шольц призвал Путина к деэскалации на границе с Украиной

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Берлин, Вторник 21 декабря 2021 20:37
Шольц призвал Путина к деэскалации на границе с Украиной Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил обеспокоенность увеличением российских войск на границе с Украиной. Он призвал российского лидера к срочной деэскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта.

"Канцлер Олаф Шольц сегодня в телефонном разговоре с президентом Путиным выразил обеспокоенность усилением военного присутствия России рядом с Украиной", - отметил Хебештрайт.

Он добавил, что канцлер призвал Путина к срочной деэскалации на украинской границе.

В ходе беседы лидеры также обсудили реализацию минских соглашений и необходимость продолжения переговоров в нормандском формате. Шольц и Путин договорились продолжить диалог.

Напомним, Кремль также опубликовал релиз о переговорах Шольца и Путина. Там отсутствует упоминание заявления немецкого канцлера.

Отметим, ранее Шольц заявил о поддержке Украины в случае вторжения России.

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