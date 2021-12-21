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Шольц закликав Путіна до деескалації на кордоні з Україною

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Берлін, Вівторок 21 грудня 2021 20:37
Шольц закликав Путіна до деескалації на кордоні з Україною Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним висловив стурбованість збільшенням російських військ на кордоні з Україною. Він закликав російського лідера до термінової деескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Хебештрайта.

"Канцлер Олаф Шольц сьогодні в телефонній розмові з президентом Путіним висловив стурбованість посиленням військової присутності Росії поруч з Україною", - зазначив Хебештрайт.

Він додав, що канцлер закликав Путіна до термінової деескалації на українському кордоні.

В ході бесіди лідери також обговорили реалізацію Мінських угод і необхідність продовження переговорів у нормандському форматі. Шольц і Путін домовилися продовжити діалог.

Нагадавши, Кремль також опублікував реліз про переговори Шольца і Путіна. Там відсутня згадка заяви німецького канцлера.

Зазначимо, раніше Шольц заявив про підтримку України у разі вторгнення Росії.

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