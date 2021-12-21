Шольц закликав Путіна до деескалації на кордоні з Україною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним висловив стурбованість збільшенням російських військ на кордоні з Україною. Він закликав російського лідера до термінової деескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Хебештрайта.