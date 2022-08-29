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Шольц призвал ЕС объединиться, чтобы противостоять Путину и Лукашенко

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европа может противостоять авторитарным режимам Владимира Путина и Александра Лукашенко, объединив усилия.

Об этом Шольц заявил во время съезда министров ЕС в Праге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Любая разобщенность между нами, любая слабость - льют воду на мельницу Путина. Другие автократы подражают ему", - отметил канцлер.

Шольц подчеркнул, что Александр Лукашенко уже пытался создать кризис в ЕС, когда на границу с Польшей направили тысячи беженцев.

"Только посмотрите, как белорусский диктатор Лукашенко пытался оказать на нас политическое давление в прошлом году из-за страданий тысяч беженцев и мигрантов", - подчеркнул политик.

Напомним, Олаф Шольц заявил, что поддерживает расширение Европейского союза за счет включения Украины, Молдовы и Грузии.

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ГерманияОлаф ШольцВладимир ПутинАлександр Лукашенко