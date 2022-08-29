Шольц закликав ЄС єднатися, щоб протистояти Путіну та Лукашенку

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Європа може протистояти авторитарним режимам Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, об'єднавши зусилля.

Про це Шольц заявив під час з'їзду міністрів ЄС у Празі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.

"Будь-яка роз’єднаність між нами, будь-яка слабкість - це жорно на млин Путіна. Інші автократи наслідують його", - зазначив канцлер.

Шольц підкреслив, що Олександр Лукашенко вже намагався створити кризу в ЄС, коли на кордон з Польщею направили тисячі біженців.

"Тільки подивіться, як білоруський диктатор Лукашенко намагався чинити на нас політичний тиск минулого року через страждання тисяч біженців і мігрантів", - підкреслив політик.