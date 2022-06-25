Шольц предложил создать международный климатический клуб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подкаст канцлера Германии Олафа Шольца на официальном сайте правительства .

По его словам, война России против Украины привела к тому, что в Европе подорожали продукты питания, нефть и газ. Поэтому на сегодня актуальным стал вопрос согласованных действий между партнерами. Шольц подчеркнул, что на саммите G7 важно обсудить прекращение техногенного изменения климата.

"Так как это то, что мы должны сделать, отказавшись от использования ископаемого топлива в долгосрочной перспективе. И потому одной из задач будет, например, создать климатический клуб, в котором страны, желающие этого достичь, будут работать вместе", - добавил он.

Он отметил, что такой клуб мог бы работать как формат G6, собранный канцлером Гельмутом Шмидтом в связи с нефтяным кризисом в 1970-х.