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Шольц запропонував створити міжнародний кліматичний клуб

Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пропонує створити міжнародний кліматичний клуб, який працюватиме над припиненням техногенної зміни клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на подкаст канцлера Німеччини Олафа Шольца на офіційному сайті уряду.

За його словами, війна Росії проти України призвела до того, що в Європі подорожчали продукти харчування, нафта і газ. Тому на сьогодні актуальним стало питання погоджених дій між партнерами. Шольц підкреслив, що на саміті G7 важливо обговорити припинення техногенної зміни клімату.

"Так як це те, що ми повинні зробити, відмовившись від використання викопного палива в довгостроковій перспективі. І тому одним із завдань буде, наприклад, створити кліматичний клуб, в якому країни, що бажають цього досягти, будуть працювати разом", - додав він.

Він зазначив, що такий клуб міг би працювати як формат G6, зібраний канцлером Гельмутом Шмідтом у зв'язку з нафтовою кризою в 1970-х.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" домовилися про поетапну відмову від використання вугілля.

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ГерманияОлаф Шольц