Шольц предлагал Зеленскому в Мюнхене отказаться от НАТО. Думал предотвратить войну, - WSJ
Перед масштабной войной канцлер Германии Олаф Шольц якобы предлагал Украине отказаться от членства в НАТО. По его мнению, это должно было бы предотвратить нападение России.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Wall Street Journal.
В Мюнхене во время встречи с Владимиром Зеленским 19 февраля Шольц якобы призвал его отказаться от евроатлантического курса.
Это вроде бы имело место в рамках более широкой договоренности между Западом и Россией. Мол, пакт должны были подписать президенты США и России, которые совместно гарантировали бы Украине безопасность.
По данным источников, Зеленский ответил, что Путину нельзя доверять и верить. Поэтому президент будет соблюдать договоренности, а большинство украинцев хотят членства в НАТО.
В Германии после этого озаботились еще больше. Советники канцлера считали, что Кремль продолжит держать войска у границ Украины и, наконец, начнет вторжение.
Эммануэль Макрон полагал, что последний, кто может помешать планам Путина – Джо Байден. Американский президент вроде бы согласился поговорить с Путиным лично, однако тот отказался от саммита.
Напомним, Германия готова обеспечить безопасность Украины после войны с Россией.
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