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Шольц предлагал Зеленскому в Мюнхене отказаться от НАТО. Думал предотвратить войну, - WSJ

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Берлин, Воскресенье 03 апреля 2022 00:56
Шольц предлагал Зеленскому в Мюнхене отказаться от НАТО. Думал предотвратить войну, - WSJ Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Перед масштабной войной канцлер Германии Олаф Шольц якобы предлагал Украине отказаться от членства в НАТО. По его мнению, это должно было бы предотвратить нападение России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Wall Street Journal.

В Мюнхене во время встречи с Владимиром Зеленским 19 февраля Шольц якобы призвал его отказаться от евроатлантического курса.

Это вроде бы имело место в рамках более широкой договоренности между Западом и Россией. Мол, пакт должны были подписать президенты США и России, которые совместно гарантировали бы Украине безопасность.

По данным источников, Зеленский ответил, что Путину нельзя доверять и верить. Поэтому президент будет соблюдать договоренности, а большинство украинцев хотят членства в НАТО.

В Германии после этого озаботились еще больше. Советники канцлера считали, что Кремль продолжит держать войска у границ Украины и, наконец, начнет вторжение.

Эммануэль Макрон полагал, что последний, кто может помешать планам Путина – Джо Байден. Американский президент вроде бы согласился поговорить с Путиным лично, однако тот отказался от саммита.

Напомним, Германия готова обеспечить безопасность Украины после войны с Россией.

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