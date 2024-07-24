Шольц объяснил, почему не хочет снимать ограничения на удары по России немецким оружием
Германия не будет менять свою позицию по ограничениям на удары по России предоставленным Украине оружием. Берлин не хочет делать шагов, которые могут привести к эскалации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца, которого цитируют Welt и DW.
"Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это необходимо, и все наши решения взвешены, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО", - сказал он.
По словам канцлера, исходя из этой позиции, Германия "четко указывает", какие типы оружия она может передавать Украине, а какие нет.
Шольц также отметил, что он разрешил Украине использовать данное оружие для ударов по территории РФ, но только в районах, граничащих с Харьковской областью. Он подчеркнул, что такое решение было принято, чтобы не разрешить России использовать границу для массированных атак на Харьков.
Канцлер Германии подчеркнул, что Берлин не будет своими самолетами и ракетами обстреливать Россию и направлять военных на территорию Украины.
Он также добавил, что необходимо поддерживать процессы, которые приведут к миру.
Ограничение на удары по России
Напомним, что в мае 2024 года ряд союзников Украины разрешили использовать предоставленное оружие для ударов по территории России. Это произошло на фоне наступления оккупантов на севере Харьковской области.
Тем не менее, партнеры установили ограничения на удары. В частности, США и Германии разрешили Украине атаковать военные объекты РФ в приграничной зоне, чтобы предотвратить новые атаки врага.
На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников снять ограничения на удары по России. Он заявил, что российские аэродромы, с которых атакуют Украину, должны быть уничтожены.
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