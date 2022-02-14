Шольц о поставке оружия Украине: будут новые результаты, мы скажем
Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство прорабатывает вопрос поставки вооружения Украине. При этом он подчеркнул, что когда будут результаты - Берлин сообщит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Шольца и Зеленского.
"Вы знаете об отношении Германии в вопросе поставок оружия. Вы знаете, что мы и так самый большой финансовый донор для Украины. Этот вопрос мы прорабатываем снова и снова, если что-то изменится – мы вам сообщим", - заявил Шольц.
Напомним, сегодня в Киев с рабочим визитом прибыл канцлер Германии Олаф Шольц.
По данным немецкого агентства DPA, накануне визита Шольца в Киев, в Германии задумались, какую оборонительную помощь можно оказать Украине, но поставки летального оружия не обсуждаются.