Шольц про постачання зброї Україні: не має потрапити на територію РФ

Німеччина вже поставила українськім військовим велику кількість озброєння. І буде це робити надалі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За його словами, Німеччина і надалі буде підтримувати Україну у її боротьбі з Росією. Це стосується як подальшого постачання танків Leopard та протиповітряної оборони Iris-T, так і навчання українських військових.

Однак Шольц занепокоєний тим, що Україна може використати надане озброєння на території РФ.

"Ми поставили дуже багато танків. І ми будемо продовжувати це робити. Ми не хочемо, щоб зброя, яку ми постачаємо, використовувалася для досягнення російської території", - заявив канцлер.

Прогнози щодо завершення війни в Україні

Нагадаємо, офіційні особи України неодноразово заявляли про те, що завершення війни можливе лише за повної деокупації всіх територій нашої країни, які тимчасово контролюють російські військові.

Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що війна може завершитися вже цього року.

При цьому президент Володимир Зеленський розповів, що він не втрачає віри в завершення війни до президентських виборів у США, які відбудуться у листопаді 2024 року.

Водночас спецслужби Швейцарії зазначали, що завершення війни Росії проти України цього року є дуже малоймовірним.

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