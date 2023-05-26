UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шольц пообіцяв зателефонувати до Путіна. У свій час

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір поновити особистий контакт із президентом Росії. Телефонні дзвінки припинилися минулого року через відсутність результату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца Kölner Stadt-Anzeiger.

"Минув деякий час з моменту мого останнього телефонного дзвінка. Але я маю намір знову поговорити з Путіним свого часу", - сказав Шольц.

За його словами, обов'язковою умовою "справедливого миру" є виведення російських військ з України. Однак Росія має розуміти, що не може йтися про якийсь "холодний мир", "за якого, наприклад, нинішня лінія фронту стає новою "кордоном" між Росією та Україною. Це тільки узаконить путінський грабіж".

Канцлер залишив відкритим питання, чи це стосується і Криму, окупованого Росією з 2014 року. Коли його запитали, чи стосується його умова також і до півострова, він лише повторив свою заяву: "Виведення військ. Не наша справа формулювати, яких домовленостей хоче досягти Україна".

Шольц також ухилився від відповіді на запитання, чи слід скидати президента Росії Володимира Путіна. "Я не вірю в такі спекулятивні питання. Зрештою, має бути угода між урядами Москви та Києва", - сказав канцлер.

Зазначимо, у перші шість місяців після вторгнення Росії в Україну Захід неодноразово намагався вести переговори із главою Кремля Володимиром Путіним. Насамперед, дзвонили канцлер Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон. Проте телефонні дзвінки здебільшого були безрезультатними.

Президент Франції Еммануель Макрон з осені 2022 року не спілкувався з Володимиром Путіним. У травні МЗС Франції заявили, що контакти можуть поновитися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News