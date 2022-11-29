Шольц пообіцяв передати Україні більше зеніток Gepard

"Ми продовжуватимемо працювати, щоб забезпечити (для України - ред.) цю дуже ефективну систему (Gepard - ред.)", - заявив очільник уряду ФРН.

Він також зазначив, що у сьогоднішній розмові з президентом України Володимиром Зеленським було порушено тему військової допомоги від Німеччини.

"Президент України висловив подяку Німеччині за дуже всебічну підтримку у грошовому вираженні, а також у плані постачання зброї, тому що артилерія та системи ППО, які ми надаємо, мають дуже суттєвий вплив на здатність України гарантувати свою територіальну цілісність та суверенітет", - розповів канцлер.