Шольц пообещал поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО

Канцлер Олаф Шольц пообещал, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на поддержку Германии в вопросе вступления в Североатлантический альянс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Лидеры Германии, Финляндии и Швеции встретились во дворце Мезеберг под Берлином. Двухдневная встреча делегаций трех государств была призвана, в частности, определиться с курсом относительно российского вторжения в Украину.
"Если эти две страны решат, что им следует вступить в НАТО, они могут рассчитывать на нашу поддержку", – заявил Шольц. Канцлер также добавил, что никто не может гарантировать, что Россия не нападет и на другие страны.
Нейтральные на протяжении десятилетий Финляндия и Швеция всерьез рассматривают вступление в Североатлантический альянс после нападения РФ на Украину. Парламенты обеих стран ведут дебаты по подаче заявок на членство в НАТО уже в мае.
К слову, Кабинет министров заверил в продолжении курса Украины на вступление в НАТО.
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