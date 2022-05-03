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Шольц пообещал поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Канцлер Олаф Шольц пообещал, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на поддержку Германии в вопросе вступления в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Лидеры Германии, Финляндии и Швеции встретились во дворце Мезеберг под Берлином. Двухдневная встреча делегаций трех государств была призвана, в частности, определиться с курсом относительно российского вторжения в Украину.

"Если эти две страны решат, что им следует вступить в НАТО, они могут рассчитывать на нашу поддержку", – заявил Шольц. Канцлер также добавил, что никто не может гарантировать, что Россия не нападет и на другие страны.

Нейтральные на протяжении десятилетий Финляндия и Швеция всерьез рассматривают вступление в Североатлантический альянс после нападения РФ на Украину. Парламенты обеих стран ведут дебаты по подаче заявок на членство в НАТО уже в мае.

К слову, Кабинет министров заверил в продолжении курса Украины на вступление в НАТО.

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НАТОШвецияГерманияФинляндияОлаф Шольц