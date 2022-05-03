ru ua
Вт, 03 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шольц пообещал поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО

Новина українською →
Германия, Вторник 03 мая 2022 15:22
Шольц пообещал поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО Фото: Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Канцлер Олаф Шольц пообещал, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на поддержку Германии в вопросе вступления в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Лидеры Германии, Финляндии и Швеции встретились во дворце Мезеберг под Берлином. Двухдневная встреча делегаций трех государств была призвана, в частности, определиться с курсом относительно российского вторжения в Украину.

"Если эти две страны решат, что им следует вступить в НАТО, они могут рассчитывать на нашу поддержку", – заявил Шольц. Канцлер также добавил, что никто не может гарантировать, что Россия не нападет и на другие страны.

Нейтральные на протяжении десятилетий Финляндия и Швеция всерьез рассматривают вступление в Североатлантический альянс после нападения РФ на Украину. Парламенты обеих стран ведут дебаты по подаче заявок на членство в НАТО уже в мае.

К слову, Кабинет министров заверил в продолжении курса Украины на вступление в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Германия Финляндия Олаф Шольц
NEWS
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине