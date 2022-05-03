Шольц пообіцяв підтримати членство Фінляндії та Швеції в НАТО

Канцлер Олаф Шольц пообіцяв, що Фінляндія і Швеція можуть розраховувати на підтримку Німеччини в питанні вступу до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Лідери Німеччини, Фінляндії та Швеції зустрілися у палаці Мезеберг під Берліном. Дводенна зустріч делегацій трьох держав була покликана, зокрема, визначитися з курсом щодо російського вторгнення до України.

"Якщо ці два країни вирішать, що їм варто вступити в НАТО, вони можуть розраховувати на нашу підтримку", – заявив Шольц. Канцлер також додав, що ніхто не може гарантувати, що Росія не нападе й на інші країни.

Нейтральні впродовж десятиліть Фінляндія і Швеція всерйоз розглядають вступ до Північноатлантичного альянсу після нападу РФ на Україну. Парламенти обох країн ведуть дебати щодо подання заявок на членство в НАТО вже в травні.