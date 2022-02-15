Шольц пока исключает расширение НАТО: нам не придется заниматься этой темой

Канцлер Германии Олаф Шольц сомневается в расширении НАТО в ближайшем будущем. По крайней мере, пока он занимает пост немецкого канцлера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.
"Расширение (НАТО, - ред.) не планируется, не обсуждается, его нету на повестке дня. Нам не придется этой темой заниматься, пока каждый из нас находится на своем посту. Я не знаю, сколько будет оставаться президент (Путин, - ред.) на своем посту, я думаю, это может быть долго, но не вечно. Мы этим заниматься не будем", - сказал Шольц.
По его словам, нужно добиться того, чтобы никому в Европе не пришлось отказываться от своих политических принципов.
Отметим, немецкий канцлер избирается по итогам выборов в Бундестаг сроком на 4 года.
Напомним, ранее российский президент Владимир Путин назвал "бесконечным и очень опасным" вступление Украины в НАТО.
А сегодня он подчеркнул, что Москва хочет решить все вопросы по поводу возможного членства Украины в НАТО уже сейчас, а не дожидаться ее вступления в альянс.