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Шольц поки виключає розширення НАТО: нам не доведеться займатися цією темою

Автор: Ілона Свиридова

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сумнівається в розширенні НАТО в найближчому майбутньому. Принаймні, поки він займає пост німецького канцлера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Розширення (НАТО, - ред.) не планується, не обговорюється, його немає на порядку денному. Нам не доведеться цією темою займатися, поки кожен з нас знаходиться на своїй посаді. Я не знаю, скільки залишатиметься президент (Путін, - ред.) на своїй посаді, я думаю, це може бути довго, але не вічно. Ми цим займатися не будемо", - сказав Шольц.

За його словами, потрібно домогтися того, щоб нікому в Європі не довелося відмовлятися від своїх політичних принципів.

Зазначимо, німецький канцлер обирається за підсумками виборів до Бундестагу строком на 4 роки.

Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін назвав "нескінченним і дуже небезпечним" вступ України до НАТО.

А сьогодні він підкреслив, що Москва хоче вирішити всі питання з приводу можливого членства України в НАТО вже зараз, а не чекати її вступу в альянс.

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Володимир ПутінНАТОУкраїнаОлаф Шольц