Шольц подтвердил, что Германия поставляет оружие Украине из запасов Бундесвера

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Бундесвер (Вооруженные силы ФНР) помогает Украине оружием из собственных запасов. Он заверил, что Берлин продолжит и дальше поддерживать Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RGA.
Шольц заверил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину "как можно лучше" до тех пор, пока война не закончится.
"Сюда входит и тот факт, что мы можем поставлять оружие из текущих запасов Бундесвера. Все, что имеет смысл и работает быстро, доставляется", - заявил канцлер, выступая в Бундестаге.
Он также добавил, что министр обороны Кристина Ламбрехт лично занимается поставками вооружения. При этом Шольц добавил, что должны быть четко оговорены границы, чтобы "партнеры по НАТО не стали стороной войны".
Напомним, ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что правительство ищет другие пути для поддержки Украины, поскольку "страна уже исчерпала варианты поставки оружия через Бундесвер".
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