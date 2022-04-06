Шольц підтвердив, що Німеччина постачає зброю Україні із запасів Бундесверу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Бундесвер (Збройні сили ФНР) допомагає Україні зброєю з власних запасів. Він запевнив, що Берлін продовжить і далі підтримувати Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RGA.
Шольц запевнив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну "якнайкраще" до тих пір, поки війна не закінчиться.
"Сюди входить і той факт, що ми можемо поставляти зброю з поточних запасів Бундесверу. Все, що має сенс і працює швидко, доставляється", - заявив канцлер, виступаючи в Бундестазі.
Він також додав, що міністр оборони Крістіна Ламбрехт особисто займається поставками озброєння. При цьому Шольц додав, що повинні бути чітко обумовлені кордони, щоб "партнери по НАТО не стали стороною війни".
Нагадаємо, раніше глава Міноборони Німеччини Христина Ламбрехт заявила, що уряд шукає інші шляхи для підтримки України, оскільки "країна вже вичерпала варіанти постачання зброї через Бундесвер".
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