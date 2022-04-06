Шольц підтвердив, що Німеччина постачає зброю Україні із запасів Бундесверу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Бундесвер (Збройні сили ФНР) допомагає Україні зброєю з власних запасів. Він запевнив, що Берлін продовжить і далі підтримувати Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RGA .

Шольц запевнив, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну "якнайкраще" до тих пір, поки війна не закінчиться.

"Сюди входить і той факт, що ми можемо поставляти зброю з поточних запасів Бундесверу. Все, що має сенс і працює швидко, доставляється", - заявив канцлер, виступаючи в Бундестазі.

Він також додав, що міністр оборони Крістіна Ламбрехт особисто займається поставками озброєння. При цьому Шольц додав, що повинні бути чітко обумовлені кордони, щоб "партнери по НАТО не стали стороною війни".