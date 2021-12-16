Шольц поддержал высылку российских дипломатов из Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на высылку двух российских дипломатов из страны. Он назвал это решение правильным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление по прибытии на саммит ЕС.

"Приговор по делу об убийстве в (парке -ред.) Тиргартен, который мы наблюдали, является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи, поэтому совершенно правильно, что глава МИД (Германии Анналена Бербок - ред.) дала на это четкий ответ", - сказал Шольц.

Напомним, вчера в Германии приговорили к пожизненному заключению россиянина Вадима Соколова-Красикова, который в 2019 году застрелил гражданина Грузии.

Отметим, что вскоре после убийства Германия выслала двух российских дипломатов в знак протеста против предполагаемого отсутствия сотрудничества Москвы со следствием.

Кроме того, Берлин принял решение объявить персонами нон грата двух послов России.

Вместе с тем на соответствующее решение отреагировало и МИД России, там заявили, что "действия Берлина не останутся без адекватного ответа", а в ближайшее время будет сделано заявление на этот счет.