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Шольц підтримав висилку російських дипломатів з Німеччини

Автор: Марія Кучерявець

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на висилку двох російських дипломатів із країни. Він назвав це рішення правильним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву після прибуття на саміт ЄС.

"Вирок у справі про вбивство у (парку -ред.) Тіргартен, який ми спостерігали, є ясним свідченням того, що тут сталися погані речі, тому абсолютно правильно, що глава МЗС ( Німеччини Анналена Бербок - ред.) дала на це чітку відповідь", - сказав Шольц.

Нагадаємо, вчора в Німеччині засудили до довічного ув'язнення росіянина Вадима Соколова-Красикова, який у 2019 році застрілив громадянина Грузії.

Зазначимо, що незабаром після вбивства Німеччина вислала двох російських дипломатів на знак протесту проти передбачуваної відсутності співпраці Москви зі слідством.

Крім того, Берлін прийняв рішення оголосити персонами нон грата двох послів Росії.

Разом з тим на відповідне рішення відреагувало й МЗС Росії, там заявили, що "дії Берліна не залишаться без адекватної відповіді", а найближчим часом буде зроблена заява щодо цього.

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Російська ФедераціяГерманияОлаф Шольц