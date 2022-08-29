Шольц поддержал расширение ЕС за счет включения Украины, Молдовы и Грузии

Столкнувшись с вторжением России в Украину, Шольц призвал 27 членов ЕС "сплотить ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения" и заявил, что Германия будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

В речи, озаглавленной "Европа - наше будущее", он сказал, что "мы должны гораздо сильнее использовать влияние нашей объединенной Европы... Европа - это наше будущее. И это будущее в наших руках".

Шольц подчеркнул приверженность Германии расширению ЕС, подчеркнув, что страны Западных Балкан, Украина, Молдова и, в конечном счете, Грузия должны присоединиться к блоку.

Условия расширения ЕС

Однако "в этом расширенном Союзе разногласия между государствами-членами будут расти в том, что касается политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения", - сказал он.

"Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвигаться вперед, возрастает с каждым дополнительным государством-членом", - добавил Шольц.

"Поэтому я предложил постепенный переход к голосованию большинством в общей внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика, - прекрасно понимая, что это также будет иметь последствия для Германии", - сказал он.

Оружие для Украины

Германия отправит оружие Киеву в ближайшие недели, добавил Шольц в своем выступлении в Карловом университете в Праге.

По словам Шольца, помимо отправки передовых систем противовоздушной обороны, радиолокационных систем или беспилотников, Германия может взять на себя особую ответственность в плане наращивания потенциала артиллерии и противовоздушной обороны Украины.