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Шольц поддержал расширение ЕС за счет включения Украины, Молдовы и Грузии

Фото: Канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к расширению Европейского Союза, чтобы в конечном итоге включить в него Украину, Молдову и Грузию. Он заявил, что постепенный переход к голосованию большинством является ступенькой к расширению блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Столкнувшись с вторжением России в Украину, Шольц призвал 27 членов ЕС "сплотить ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения" и заявил, что Германия будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

В речи, озаглавленной "Европа - наше будущее", он сказал, что "мы должны гораздо сильнее использовать влияние нашей объединенной Европы... Европа - это наше будущее. И это будущее в наших руках".

Шольц подчеркнул приверженность Германии расширению ЕС, подчеркнув, что страны Западных Балкан, Украина, Молдова и, в конечном счете, Грузия должны присоединиться к блоку.

Условия расширения ЕС

Однако "в этом расширенном Союзе разногласия между государствами-членами будут расти в том, что касается политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения", - сказал он.

"Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвигаться вперед, возрастает с каждым дополнительным государством-членом", - добавил Шольц.

"Поэтому я предложил постепенный переход к голосованию большинством в общей внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика, - прекрасно понимая, что это также будет иметь последствия для Германии", - сказал он.

Оружие для Украины

Германия отправит оружие Киеву в ближайшие недели, добавил Шольц в своем выступлении в Карловом университете в Праге.

По словам Шольца, помимо отправки передовых систем противовоздушной обороны, радиолокационных систем или беспилотников, Германия может взять на себя особую ответственность в плане наращивания потенциала артиллерии и противовоздушной обороны Украины.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине июня 2022 года 87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против - 4%, не проголосовали бы 8%). Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастных групп.

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