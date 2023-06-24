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Шольц не планує коментувати ситуацію в Росії, але спостерігає

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Канцлер Німеччини Олаф Шольц спостерігає за ситуацією в Росії, однак не збирається виступати з заявою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Анонімний речник німецького уряду повідомив, що Шольца постійно інформують про поточну ситуацію в Росії.

"Ситуація залишається досить динамічною. У зв'язку з цим ми дуже уважно стежимо за нею, а також координуємо дії з нашими найближчими союзниками", - сказав він.

Водночас, за словами речника, заява Шольца з приводу подій в РФ не планується.

Ситуація в Росії

Нагадаємо, між власником ПВК "Вагнера" та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу декілька місяців триває конфлікт. Пригожин звинувачує Міноборони РФ у поразках в Україні.

Навесні він заявив, що буде виводити своїх бойовиків з Бахмута через нібито брак боєприпасів. У червні "вагнерівці" справді вийшли з Бахмуту, на позиціях їх замінила регулярна армія.

Вчора конфлікт між Пригожиним та керівництвом РФ загострився. Ватажок заявив, що війська РФ нібито вдарили по тилу його найманців у Ростові. Він заявив, що збирається "йти на Москву", але почав з Ростова.

Після опівночі Пригожин анонсував, що його війська вже перетнули державні кордони й зараз рухаються по Ростовській області, а зранку "вагнерівці" зайняли військові об'єкти у Ростові.

РБК-Україна пояснило, як Пригожин "піднявся" на війні в Україні та кинув виклик Путіну - читайте про це у нашому матеріалі.

Про все, що наразі відбувається у Росії читайте в текстовій онлайн-трансляції РБК-Україна.

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