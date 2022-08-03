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Шольц планирует осмотреть турбину для "Северного потока"

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Германии Олаф Шольц осмотрит отремонтированную в Канаде турбину для российского газопровода "Северный поток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Канцлер посетит завод Siemens в Мюльхайм-на-Руре.

Накануне стало известно, что она находится именно на этом заводе. Как сообщается, Шольц осмотрит двигатель и сделает заявление.

Ранее сообщали, что турбина могла застрять в Кельне, а задержка с отправкой в Россию связана с тем, что "Газпром" не дал формальное разрешение на ее транспортировку. В Кремле эти заявления назвали "полной глупостью".

Напомним, 27 июля стало известно, что Россия значительно снизила поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1". Причиной является отключение еще одной турбины из-за "неисправности".

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Олаф Шольц