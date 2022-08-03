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Шольц планує оглянути турбіну для "Північного потоку"

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц огляне відремонтовану в Канаді турбіну для російського газопроводу"Північний потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Канцлер відвідає завод Siemens в Мюльхайм-на-Рурі.

Напередодні стало відомо, що вона знаходиться саме на цьому заводі. Як повідомляється, Шольц огляне двигун і зробить заяву.

Раніше повідомляли, що турбіна могла застрягти в Кельні, а затримка з відправленням в Росію пов'язана з тим, що "Газпром" не дав формальний дозвіл на її транспортування. У Кремлі ці заяви назвали "повною дурістю".

Нагадаємо, 27 липня стало відомо, що Росія значно знизила постачання газу в Європу по трубопроводу "Північний потік-1". Причиною є відключення ще однієї турбіни через "несправність".

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Олаф Шольц