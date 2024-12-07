Шольц після розмови з Трампом про Україну: зможемо розробити спільну стратегію
Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив з обраним президентом США Дональдом Трампом війну в Україні. Шольц впевнений, що сторони зможуть розробити спільну стратегію щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я впевнений, що ми зможемо розробити спільну стратегію для України. Моїм керівним принципом залишається те, що нічого не можна вирішити, не давши висловитись українському народу", - сказав Шольц в інтерв'ю групі газет Funke.
Як зазначив канцлер Німеччини, розмова з Трампом була детальною. За словами Шольца, його команда веде прямий обмін інформацією з радниками Трампа з безпеки.
Шольц підкреслив, що зараз важливо, щоб "вбивства припинилися якнайшвидше", а суверенітет і незалежність України "були гарантовані".
Нагадаємо, 2 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав Україну. У Києві він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Крім того, відомо, що до України збирається кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц. За словами політика, він відвідає Україну найближчими днями.
Варто додати, що минулого місяця у Німеччині розвалилася правляча коаліція після звільнення Шольцом міністра фінансів Крістіана Лінднера. У Німеччині відбудуться дострокові вибори. Їх призначили на 23 лютого 2025 року.
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