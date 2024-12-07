Шольц після розмови з Трампом про Україну: зможемо розробити спільну стратегію

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив з обраним президентом США Дональдом Трампом війну в Україні. Шольц впевнений, що сторони зможуть розробити спільну стратегію щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я впевнений, що ми зможемо розробити спільну стратегію для України. Моїм керівним принципом залишається те, що нічого не можна вирішити, не давши висловитись українському народу", - сказав Шольц в інтерв'ю групі газет Funke.

Як зазначив канцлер Німеччини, розмова з Трампом була детальною. За словами Шольца, його команда веде прямий обмін інформацією з радниками Трампа з безпеки.

Шольц підкреслив, що зараз важливо, щоб "вбивства припинилися якнайшвидше", а суверенітет і незалежність України "були гарантовані".